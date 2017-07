Футболист Маурисио объявил об уходе из "Зенита"

Gostaria muito de agradecer ao zenit e aos torcedores pelo apoio durante estes 1 ano e meio que vivi em São Petesburgo e vesti a camisa deste grande clube!!! Hoje rescindi meu contrato amigavelmente e em breve anunciarei meu novo clube para todas as pessoas que torcem pelo meu sucesso e desejam o melhor pra mim é minha família, sorte Zenit!!! Я хотел бы поблагодарить Зенит и его болельщиков за их поддержку в течение этих полутора лет, когда я жил в Санкт-Петербурге и носил футболку клуба !!! Сегодня мы полюбовно расторгнули контракт и в ближайшее время я объявлю мой новый клуб для тех, кто болеет за мой успех и желают лучшего для меня и моей семьи, удачи Зенит!!! I would like to thanks Zenit and the supporters for this 1/5 year that i played in this Big Club and that i lived in this wonderful City, Saint Petersburg. Today i finished my contract with Zenit, and in few days i will comunicate about my new Club for all the peoples that pray for me and to my Family success, good luck Zenit!!!

