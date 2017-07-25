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По Газоль подписал новый трехлетний контракт с клубом НБА "Сан-Антонио" на $48 млн

Спорт
25 июля, 2:19 UTC+3 ТАСС

Испанский центровой является двукратным чемпионом НБА, шесть раз он принимал участие в Матчах всех звезд

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По Газоль

По Газоль

©  EPA/DARREN ABATE

ТАСС, 25 июля. Клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Сан-Антонио" подписал новый трехлетний контракт с испанским центровым По Газолем. Об этом сообщает пресс-служба НБА.

По данным ESPN, 37-летний баскетболист за три года заработает $48 млн. Ранее Газоль отказался от опции продления контракта с "Сан-Антонио". Отмечается, что он это сделал ради того, чтобы разгрузить платежную ведомость клуба.

Газоль был выбран под третьим номером на драфте 2001 года "Атлантой". Он выступал за "Мемфис", "Чикаго" и "Лос-Анджелес Лейкерс", в составе которого стал двукратным чемпионом НБА. В "Сан-Антонио" шестикратный участник Матчей всех звезд НБА перешел в 2016 году. В прошедшем сезоне он набирал в среднем 12,4 очка, делал 7,8 подбора, 2,3 передачи за игру.

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