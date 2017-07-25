По Газоль подписал новый трехлетний контракт с клубом НБА "Сан-Антонио" на $48 млн

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ТАСС, 25 июля. Клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Сан-Антонио" подписал новый трехлетний контракт с испанским центровым По Газолем. Об этом сообщает пресс-служба НБА.
По данным ESPN, 37-летний баскетболист за три года заработает $48 млн. Ранее Газоль отказался от опции продления контракта с "Сан-Антонио". Отмечается, что он это сделал ради того, чтобы разгрузить платежную ведомость клуба.
Газоль был выбран под третьим номером на драфте 2001 года "Атлантой". Он выступал за "Мемфис", "Чикаго" и "Лос-Анджелес Лейкерс", в составе которого стал двукратным чемпионом НБА. В "Сан-Антонио" шестикратный участник Матчей всех звезд НБА перешел в 2016 году. В прошедшем сезоне он набирал в среднем 12,4 очка, делал 7,8 подбора, 2,3 передачи за игру.