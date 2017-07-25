Попова вышла полуфинал ЧМ в плавании на 200 м вольным стилем

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БУДАПЕШТ, 25 июля. /ТАСС/. Россиянка Вероника Попова квалифицировалась в полуфинал на дистанции 200 метров вольным стилем на чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в Будапеште.
Попова показала седьмое общее время с результатом 1 минута 57,06 секунды. Другая россиянка Анастасия Гуженкова стала 25-й (2.00,24).
С лучшим временем в полуфинал вышла итальянка Федерика Пелегрини (1.56,07) . Второе время показала американка Кэти Ледеки (1.56,27). Третьей стала венгерка Катинка Хоссу (1.56,43). В полуфинал вышли 16 спортсменок.
Полуфиналы в плавании на 200 метров вольным стилем среди женщин пройдут позднее в понедельник, финал - во вторник.
Чемпионат мира по водным видам спорта завершится 30 июля.