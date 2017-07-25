Семшов может быть оштрафован за выход из технической зоны в игре со "СКА-Хабаровском"

МОСКВА, 25 июля. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) на заседании рассмотрит выход тренера тульского "Арсенала" Игоря Семшова за пределы технической зоны во время матча чемпионата России против "СКА-Хабаровска". Об этом ТАСС сообщил глава комитета Артур Григорьянц.

Матч второго тура чемпионата России "Арсенал" - "СКА- Хабаровск" состоялся в понедельник в Туле и завершился победой хозяев со счетом 1:0.

"Есть одно замечание. Тренер "Арсенала" Семшов выходил за пределы технической зоны", - сказал Григорьянц.

Семшов завершил карьеру футболиста в феврале 2015 года. В этом году он получил тренерскую лицензию и стал помощником бывшего главного тренера "Арсенала" Сергея Кирьякова. После окончания сезона-2016/17 чемпионата России Кирьяков покинул команду, а на его место пришел черногорский специалист Миодраг Божович.

Заседание КДК РФС состоится в среду.