ВФЛА попросит IAAF допустить к ЧМ тех атлетов, которые едва не выполнили норматив

НОВОГОРСК /Московская область/, 25 июля. /ТАСС/. Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) обратится с просьбой к Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) допустить к участию в чемпионате мира тех спортсменов сборной России, которым немного не хватило для выполнения квалификационного норматива. Об этом на встрече со спортсменами сообщил глава ВФЛА Дмитрий Шляхтин.

Допуск к участию в чемпионате мира получили 19 российских легкоатлетов. На время отстранения IAAF разрешила ряду российских спортсменов, удовлетворяющих критериям организации, выступать на международных соревнованиях под нейтральным флагом.

"Нами написано письмо в IAAF с просьбой допустить лидеров, которые чуть не довыполнили норматив. У них есть визы и возможность выехать. Не исключено, что какие-то позиции мы еще отстоим", - заявил Шляхтин.

Чемпионат мира пройдет в Лондоне с 4 по 13 августа.