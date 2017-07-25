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ВФЛА попросит IAAF допустить к ЧМ тех атлетов, которые едва не выполнили норматив

Спорт
25 июля, 14:53 UTC+3 НОВОГОРСК область/ 25, июля. /ТАСС

Чемпионат мира пройдет в Лондоне с 4 по 13 августа

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Дмитрий Шляхтин

Дмитрий Шляхтин

© Дмитрий Серебряков/ТАСС

НОВОГОРСК /Московская область/, 25 июля. /ТАСС/. Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) обратится с просьбой к Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) допустить к участию в чемпионате мира тех спортсменов сборной России, которым немного не хватило для выполнения квалификационного норматива. Об этом на встрече со спортсменами сообщил глава ВФЛА Дмитрий Шляхтин.

Допуск к участию в чемпионате мира получили 19 российских легкоатлетов. На время отстранения IAAF разрешила ряду российских спортсменов, удовлетворяющих критериям организации, выступать на международных соревнованиях под нейтральным флагом.

"Нами написано письмо в IAAF с просьбой допустить лидеров, которые чуть не довыполнили норматив. У них есть визы и возможность выехать. Не исключено, что какие-то позиции мы еще отстоим", - заявил Шляхтин.

Чемпионат мира пройдет в Лондоне с 4 по 13 августа.

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