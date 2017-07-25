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Колобков: инспекторы допинг-контроля РУСАДА приступили к тестированию спортсменов

Спорт
25 июля, 15:11 UTC+3 НОВОГОРСК область/ 25, июля. /ТАСС

По информации ТАСС, РУСАДА приступила к забору допинг- проб 18 июля

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© Александр Щербак/ТАСС

НОВОГОРСК /Московская область/, 25 июля. /ТАСС/. Инспекторы допинг-контроля Российского антидопингового агентства (РУСАДА) приступили к планированию и забору проб. Об этом на пресс-конференции заявил министр спорта РФ Павел Колобков.

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) 27 июня объявило о допуске РУСАДА к тестированию и планированию допинг-тестов под наблюдением Британского антидопингового агентства (UKAD).

"Наши инспекторы уже начали забирать пробы. Определенный уровень доверия к проведенной работе есть", - сказал Колобков.

По информации ТАСС, РУСАДА приступила к забору допинг- проб 18 июля.

В сентябре РУСАДА ждет полная аудиторская проверка. Полностью деятельность РУСАДА пока не восстановлена. Вопрос о соответствии российского агентства кодексу WADA будет рассмотрен на совете учредителей международной организации в ноябре этого года.

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