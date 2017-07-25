Бой за титул интернационального чемпиона IBF Файфер - Райт пройдет 18 августа в Краснодаре

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ТАСС, 25 июля. Россиянин Руслан Файфер проведет защиту титула интернационального чемпиона по версии Международной боксерской федерации (IBF) в первой тяжелой весовой категории в поединке с американцем Энтони Райтом 18 августа в Краснодаре в рамках турнира "Ночь чемпионов". Об этом сообщает пресс-служба турнира.
В случае победы Файфер получит право на бой за звание обязательного претендента на титул чемпиона мира IBF.
На счету 26-летнего россиянина 20 побед (14 нокаутом) и ни одного поражения.
В активе 30-летнего Райта 16 побед (13 нокаутом), 2 поражения и ничья.