Российский фигурист Кирилл Халявин стал гражданином Испании

Россиянка Рабая завоевала серебро в трапе на чемпионате Европы по стендовой стрельбеСпорт 25 июля, 17:51
Совет директоров КХЛ обсудит создание собственной антидопинговой лабораторииСпорт 25 июля, 17:48
Источник: власти ФРГ готовят общеевропейский ответ на поставки турбин Siemens в КрымМеждународная панорама 25 июля, 17:33
СМИ: Amedia TV получила право эксклюзивного показа сериалов HBO в РФКультура 25 июля, 17:23
Российский фигурист Кирилл Халявин стал гражданином ИспанииСпорт 25 июля, 16:35
SZ: Daimler первым признал картельный сговор между немецкими автопроизводителямиЭкономика и бизнес 25 июля, 16:33
Судимый за попытку мятежа Леонид Хабаров стал кандидатом в СФ от Свердловской областиНовости Урала 25 июля, 16:31
Группа "Аэрофлот" в I полугодии увеличила перевозку пассажиров на 16,6%, до 23 млнТранспорт 25 июля, 16:18
Кремль не комментирует заявление Эрдогана о заключении соглашения о поставках С-400Политика 25 июля, 16:11
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАСС, 25 июля. Российский фигурист Кирилл Халявин получил гражданство Испании. Об этом 26-летний спортсмен сообщил на своей странице в социальной сети Instagram.
Халявин с прошлого сезона выступает в танцах на льду в паре с испанкой Сарой Уртадо. Федерация фигурного катания на коньках России в сентябре 2016 года разрешила спортсмену выступать за другую страну.
⚡️⚡️⚡️Great News!!!⚡️⚡️⚡️ Las mejores noticias para motivarme aún más! Gracias a la Federación Española (@fedhielo) , Consejo superior de Deportes (@deportegob) , Gobierno de España y todos los que habéis hecho esto posible, gracias por confiar en mi! Es un honor y daré lo mejor para contribuir al éxito del deporte Español! Estoy muy agradecido e ilusionado! #TeamSpain #HurtadoKhalyavin #roadtopyeongchang2018 #letsdodiz Огромное Спасибо!
Ранее Халявин выступал за Россию в паре с Ксенией Монько. В сезоне-2010/11 россияне выиграли чемпионат мира среди юниоров. На чемпионате мира по фигурному катанию в 2015 году Халявин и Монько стали седьмыми. В сентябре 2016 года Монько завершила карьеру из-за травмы.
После этого Халявин встал в пару с Уртадо, которая ранее выступала вместе с испанцем Адрией Диасом. Испанцы пять раз становились чемпионами страны в танцах на льду. В октябре 2015 года их пара распалась. С сентября 2016 года Халявин и Уртадо выступают за сборную Испании, на чемпионате Европы в 2017 году они заняли 13-е место.
После получения испанского гражданства Халявин получил возможность выступить на зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане. Олимпиада в Пхенчхане пройдет с 9 по 25 февраля.