Российский фигурист Кирилл Халявин стал гражданином Испании

ТАСС, 25 июля. Российский фигурист Кирилл Халявин получил гражданство Испании. Об этом 26-летний спортсмен сообщил на своей странице в социальной сети Instagram.

Халявин с прошлого сезона выступает в танцах на льду в паре с испанкой Сарой Уртадо. Федерация фигурного катания на коньках России в сентябре 2016 года разрешила спортсмену выступать за другую страну.

⚡️⚡️⚡️Great News!!!⚡️⚡️⚡️ Las mejores noticias para motivarme aún más! Gracias a la Federación Española (@fedhielo) , Consejo superior de Deportes (@deportegob) , Gobierno de España y todos los que habéis hecho esto posible, gracias por confiar en mi! Es un honor y daré lo mejor para contribuir al éxito del deporte Español! Estoy muy agradecido e ilusionado! #TeamSpain #HurtadoKhalyavin #roadtopyeongchang2018 #letsdodiz Огромное Спасибо! Публикация от Кирилл Халявин/Kiril Jaliavin (@kirill_khalyavin) Июл 24 2017 в 1:36 PDT

Ранее Халявин выступал за Россию в паре с Ксенией Монько. В сезоне-2010/11 россияне выиграли чемпионат мира среди юниоров. На чемпионате мира по фигурному катанию в 2015 году Халявин и Монько стали седьмыми. В сентябре 2016 года Монько завершила карьеру из-за травмы.

После этого Халявин встал в пару с Уртадо, которая ранее выступала вместе с испанцем Адрией Диасом. Испанцы пять раз становились чемпионами страны в танцах на льду. В октябре 2015 года их пара распалась. С сентября 2016 года Халявин и Уртадо выступают за сборную Испании, на чемпионате Европы в 2017 году они заняли 13-е место.

После получения испанского гражданства Халявин получил возможность выступить на зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане. Олимпиада в Пхенчхане пройдет с 9 по 25 февраля.