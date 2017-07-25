Российская лыжница Ирина Юргайтис дисквалифицирована на четыре года за допинг

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Федерация лыжных гонок России на основании решения Российского антидопингового агентства (РУСАДА) дисквалифицировала Ирину Юргайтис на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщает пресс-служба РУСАДА.

В активе 20-летней представительницы Пермского края нет высоких достижений на престижных российских и международных турнирах.

Отсчет дисквалификации ведется с 15 мая 2017 года.