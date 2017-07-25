Чемпионка Игр-1988 Кириллова номинирована на включение в Зал волейбольной славы

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ТАСС, 25 июля. Олимпийская чемпионка Игр-1988 в Сеуле в составе сборной СССР Ирина Кириллова номинирована на включение в Зал волейбольной славы в Холиоке (штат Массачусетс). Об этом сообщает пресс-служба Всероссийской федерации волейбола.
Церемония включения в Зал волейбольной славы новых членов состоится в период с 16 по 19 ноября 2017 года.
В составе сборной СССР Кириллова стала также чемпионкой мира (1990) и чемпионкой Европы (1989).
На данный момент в Зал волейбольной славы включены четыре отечественные волейболистки: Инна Рыскаль, Нина Смолеева, Людмила Булдакова и Роза Салихова.