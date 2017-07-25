Мантуров заявил, что гордится сборной России на ЧМ по водным видам спорта в Будапеште

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Глава Высшего наблюдательного совета Всероссийской федерации плавания Денис Мантуров гордится результатами россиян на чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште. Слова министра промышленности и торговли РФ приводит пресс-служба министерства.

"Первая часть чемпионата принесла нам много наград, были завоеваны медали во всех видах спорта, представленных в первые 10 дней турнира. Мы гордимся нашими ребятами, которые очень ярко себя проявили и поднялись на пьедестал. Желаем удачи, силы духа нашим пловцам, ватерполистам и хайдайверам в борьбе за призовые места в оставшиеся дни соревнований", - сказал Мантуров.

25 июля по инициативе Мантурова в Будапеште состоится прием в честь российских участников чемпионата мира по водным видам спорта. По этому случаю на корабле, который будет курсировать по Дунаю, поднимут российский триколор.

Члены сборной команды, завершившие выступление на чемпионате, представители Международной федерации плавания, журналисты встретятся и поделятся впечатлениями от первой части чемпионата мира.