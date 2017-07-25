Президент AIBA Чинг-Куо Ву отказался уходить в отставку

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Президент Международной ассоциации бокса (AIBA) Чинг-Куо Ву отказался уходить в отставку по собственному желанию. Об этом он объявил на исполкоме AIBA в Москве.

Ранее 13 членов исполкома выразили главе организации вотум недоверия. Одним из мотивов являлись серьезные финансовые проблемы организации.

Чинг-Куо Ву занял пост президента AIBA в 2006 году, сменив в этой должности пакистанца Анвара Чоудри. В ноябре 2014 года Чинг-Куо Ву был переизбран президентом AIBA на третий срок на безальтернативной основе. С 2012 года функционер входит в состав исполнительного комитета Международного олимпийского комитета.

Заседание исполкома AIBA прошло во вторник в Москве.