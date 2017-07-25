Баскетболист сборной России Сергей Карасев пропустит ЧЕ-2017 из-за травмы

ТАСС, 25 июля. Баскетболист "Зенита" Сергей Карасев из-за травмы не сможет выступить за сборную России на чемпионате Европы 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба Российской федерации баскетбола (РФБ).

Незадолго до старта первого сбора национальной команды Карасев повредил плечевой сустав. После медицинского обследования ему была сделана операция.

РФБ не сообщает об окончательных сроках восстановления, отметив, что травма не позволит ему выступить на турнире.

Чемпионат Европы пройдет с 31 августа по 17 сентября в Стамбуле, Хельсинки, Тель-Авиве и Клуж-Напоке (Румыния). Россияне проведут все матчи группового раунда в Стамбуле, где сыграют с командами Великобритании, Сербии, Латвии, Турции и Бельгии. Четыре лучшие команды выйдут в плей-офф.