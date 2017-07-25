Французские шпажисты одержали победу на чемпионате мира в командном первенстве

ТАСС, 25 июля. Мужская сборная Франции по фехтованию на шпагах завоевала золото в командном турнире на чемпионате мира в Лейпциге.

В финале французы со счетом 45:43 одержали победу над швейцарцами. Россияне завоевали бронзовые медали, в поединке за третье место выиграв у венгров (45:38).

В командном первенстве саблисток чемпионками стали итальянки. В финале они победили сборную Южной Кореи - 45:27. В поединке за третье место француженки оказались сильнее японок (45:39). Россиянки заняли пятое место.

Чемпионат мира завершится 26 июля.