Дежарден возглавит сборную Канады по хоккею на Олимпийских играх 2018 года

ТАСС, 25 июля. Уилли Дежарден станет главным тренером сборной Канады по хоккею на Олимпийских играх 2018 года, которые пройдут в южнокорейском Пхенчхане. Об этом сообщает пресс-служба Ассоциации хоккея Канады.

В апреле 2017 года 60-летний Дежарден был уволен с поста главного тренера клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Ванкувер", которым руководил с 2014 года. Ранее он также возглавлял команду Американской хоккейной лиги (АХЛ) "Техас Старз" (фарм-клуб "Далласа"), с которым стал чемпионом турнира (сезон-2013/14), и командами канадской юниорской Западной лиги, дважды завоевав главный трофей соревнований.

Генеральным менеджером сборной назначен Шон Бурк, серебряный призер ОИ-1992. Также в штаб сборной вошел двукратный олимпийский чемпион Мартин Бродер, который трижды завоевывал Кубок Стэнли в составе "Нью-Джерси" и четыре раза выигрывал приз лучшему вратарю сезона в НХЛ.

Сборная Канада выиграла последние две Олимпиады (2010, 2014) под руководством Майка Бэбкока.

Олимпийский турнир в Пхенчхане пройдет 14-25 февраля. В предварительном раунде канадцы сыграют с командами Чехии, Швейцарии и Южной Кореи.

В середине июня НХЛ опубликовала календарь регулярного чемпионата сезона-2017/18, в котором не предусмотрена пауза на Олимпиаду. Это связано с тем, что НХЛ и Международный олимпийский комитет не пришли к соглашению по участию хоккеистов лиги в Играх. Ранее также сообщалось, что клубы АХЛ были проинформированы о возможности национальных сборных вызывать хоккеистов из этой лиги на Олимпийские игры. Решение касается только игроков, не имеющих контрактов с клубами НХЛ.