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Российские ватерполисты проиграли венграм в 1/4 финала чемпионата мира

Спорт
25 июля, 22:40 UTC+3 БУДАПЕШТ БУДАПЕШТ 25, июля. /ТАСС

Последний раз российские ватерполисты доходили до стадии 1/4 финала на ЧМ в 2007 году, где они заняли седьмое место

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Эпизод матча Россия - Венгрия

Эпизод матча Россия - Венгрия

© EPA/Balazs Czagany

БУДАПЕШТ, 25 июля. /ТАСС/. Мужская сборная России по водному поло уступила команде Венгрии со счетом 5:14 в четвертьфинале чемпионата мира по водным видам спорта в Будапеште. Соревнования по водному поло проходят в открытом бассейне на острове Маргит.

В полуфинале венгры 27 июля сыграют со сборной Греции, которая в своем матче 1/4 финала со счетом 12:7 одержала победу над черногорцами. Россияне в тот же день встретятся с командой Черногории в матче за 5-8 место. В случае победы сборная России сыграет во встрече за пятое место, а в случае поражения - за седьмое.

Последний раз российские ватерполисты доходили до стадии 1/4 финала на чемпионате мира в 2007 году, где они заняли седьмое место. На прошлом мировом первенстве в Казани в 2015 году сборная России не сумела выйти из группы и заняла 14-е место. В 2009, 2011 и 2013 годах россияне не принимали участия в чемпионатах мира.

Турнир в Будапеште завершится 30 июля.

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