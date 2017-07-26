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Московское "Динамо" начинает выступление на хоккейном Кубке Минска

Спорт
26 июля, 0:56 UTC+3 ТАСС

В турнире примут участие шесть команд, пяти из них представляют КХЛ

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ТАСС, 26 июля. Розыгрыш хоккейного Кубка Минска стартует в среду в белорусской столице. В турнире примут участие пять клубов Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), в том числе и московское "Динамо", которое в предстоящем сезоне будет представлять новое юридическое лицо.

За Кубок Минска будут бороться три динамовских клуба КХЛ - из Москвы, Риги и Минска, а также ярославский "Локомотив" и "Югра" из Ханты-Мансийска. Дополнит состав участников местная "Юность", которая выступает организатором турнира.

На предварительном этапе команды разделены на две группы. Группу А составили минское и московское "Динамо", а также "Юность", в другую группу вошли "Локомотив", рижское "Динамо" и "Югра". После групповых турниров 26-28 июля состоятся матчи за пятое, третье и первое места.

Решающие игры Кубка Минска запланированы на 29 июля, все матчи турнира пройдут на "Чижовка-Арене" белорусской столицы. В нынешнем году турнир посвящен 950-летию Минска.

Московское "Динамо" в предстоящем чемпионате КХЛ будет представлено ООО ХК "Динамо", являющееся структурой Всероссийского физкультурно-спортивного общества (ВФСО) "Динамо". Ранее в КХЛ выступала Автономная некоммерческая организация "Объединенный хоккейный клуб "Динамо", игроки имели подписанные контракты именно с этой организацией. Долги АНО "ОХК "Динамо" составляют порядка 2 млрд рублей, из них около 800 млн рублей - это задолженность по зарплате хоккеистам.

В Минск поехали 23 игрока

Все хоккеисты "Динамо" получили статус неограниченно свободных агентов, при этом многие решили остаться в команде, несмотря на задолженности. Тренерский штаб "Динамо" возглавил бывший форвард бело-голубых Владимир Воробьев.

В Минск отправились 23 хоккеиста московского "Динамо". Это вратари: Александр Еременко, Георгий Кузнецов, Иван Бочаров, защитники Илья Никулин, Яков Рылов, Егор Зайцев, Андрей Кутейкин, Дмитрий Вишневский, Артем Волков, Глеб Корягин, Сергей Алексеев, Максим Соловьев, Никита Церенок, Егор Орлов, Юусо Хиетанен, нападающие Тимур Бешаров, Артем Подшендялов, Михаил Бицадзе, Никита Комаров, Дастин Бойд, Михаил Анисин, Мартиньш Карсумс, Дмитрий Марковин, Игорь Игнатушкин, Дмитрий Казионов, Александр Петунин, Антон Злобин, Дмитрий Сидляров, Владимир Брюквин, Андрей Алексеев, Иван Игумнов, Даниил Тарасов, Михаил Варнаков.

Уже в среду динамовцы сыграют со своими минскими одноклубниками. Начало в 19:00 мск.

В первом летнем турнире КХЛ сыграют еще три клуба, где перед новым сезоном произошла смена тренера. "Югру" возглавил Игорь Захаркин, рижское "Динамо" - латвиец Сандис Озолиньш, а хозяев-динамовцев - канадец Горди Дуайер, ранее работавший в "Медвешчаке" из Загреба.

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