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Сборная России выиграла 6 золотых медалей во второй день юношеского олимпийского фестиваля

Спорт
26 июля, 0:43 UTC+3 ТАСС

Также на счету российской команды одна серебряная и две бронзовые награды

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ТАСС, 26 июля. Сборная России завоевала шесть золотых, одну серебряную и две бронзовые медали во второй соревновательный день Европейского юношеского олимпийского фестиваля в венгерском Дьере.

Андрей Минаков одержал победу в плавании на 100 метров баттерфляем, Владислав Герасименко - на дистанции 100 метров брассом, Егор Долматов - в стометровке на спине, Дарья Васькина - в аналогичной дисциплине у женщин. Также золото в активе российской сборной в комбинированной эстафете 4 по 100 м среди юношей. Максим Александров стал вторым в плавании вольным стилем на 400 метров.

Российские юноши в составе Юрия Буссе, Александра Карцева и Сергея Найдина выиграли командные соревнования по спортивной гимнастике.

Дзюдоист Арман Гамбарян завоевал бронзу в весовой категории до 55 кг. Лилиана Салимьянова стала третьей в весе до 40 кг.

В общекомандном зачете лидирует сборная России, в активе которой восемь золотых, две серебряные и две бронзовые медали. Второй идет команда Венгрии (3-4-3), третей - Франции (2-0-0).

Европейский юношеский олимпийский фестиваль завершится 29 июля.

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