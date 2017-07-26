Сборная России выиграла 6 золотых медалей во второй день юношеского олимпийского фестиваля

ТАСС, 26 июля. Сборная России завоевала шесть золотых, одну серебряную и две бронзовые медали во второй соревновательный день Европейского юношеского олимпийского фестиваля в венгерском Дьере.

Андрей Минаков одержал победу в плавании на 100 метров баттерфляем, Владислав Герасименко - на дистанции 100 метров брассом, Егор Долматов - в стометровке на спине, Дарья Васькина - в аналогичной дисциплине у женщин. Также золото в активе российской сборной в комбинированной эстафете 4 по 100 м среди юношей. Максим Александров стал вторым в плавании вольным стилем на 400 метров.

Российские юноши в составе Юрия Буссе, Александра Карцева и Сергея Найдина выиграли командные соревнования по спортивной гимнастике.

Дзюдоист Арман Гамбарян завоевал бронзу в весовой категории до 55 кг. Лилиана Салимьянова стала третьей в весе до 40 кг.

В общекомандном зачете лидирует сборная России, в активе которой восемь золотых, две серебряные и две бронзовые медали. Второй идет команда Венгрии (3-4-3), третей - Франции (2-0-0).

Европейский юношеский олимпийский фестиваль завершится 29 июля.