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Кравчук проиграл Селе в первом круге турнира ATP в Атланте

Спорт
26 июля, 5:23 UTC+3 ТАСС

Россиянин уступил со счетом 5:7, 2:6

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ТАСС, 26 июля. Россиянин Константин Кравчук уступил Дуди Селе из Израиля в первом круге турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в американской Атланте (призовой фонд - $642 750).

32-летний Кравчук, занимающий 115-е место в рейтинге ATP, уступил Селе (98) со счетом 5:7, 2:6. Встреча продолжалась 1 час 20 минут.

В матче второго круга израильтянин встретится с первым номером "посева" на турнире американцем Джеком Соком.

Кравчук был единственным россиянином на турнире. Соревнования завершатся 30 июля.

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