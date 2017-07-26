Кравчук проиграл Селе в первом круге турнира ATP в Атланте

ТАСС, 26 июля. Россиянин Константин Кравчук уступил Дуди Селе из Израиля в первом круге турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в американской Атланте (призовой фонд - $642 750).

32-летний Кравчук, занимающий 115-е место в рейтинге ATP, уступил Селе (98) со счетом 5:7, 2:6. Встреча продолжалась 1 час 20 минут.

В матче второго круга израильтянин встретится с первым номером "посева" на турнире американцем Джеком Соком.

Кравчук был единственным россиянином на турнире. Соревнования завершатся 30 июля.