Российские шпажистки вышли в четвертьфинал командного турнира на ЧМ по фехтованию

ТАСС, 26 июля. Сборная России по фехтованию на шпагах в составе Татьяны Гудковой, Дарьи Мартынюк, Татьяны Андрюшиной и Виолетты Колобовой вышла в четвертьфинал командных соревнований на чемпионате мира, который проходит в немецком Лейпциге.

Россиянки в 1/8 финала победили команду Венгрии со счетом 33:32 и на следующей стадии встретятся с победителем пары Польша - Украина.

Финал в командном турнире шпажисток пройдет позднее в среду.