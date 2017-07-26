Новак Джокович пропустит оставшуюся часть сезона из- за травмы

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ТАСС, 26 июля. Четвертая "ракетка" мира серб Новак Джокович пропустит оставшуюся часть текущего сезона из-за травмы локтя. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.
В середине июля в четвертьфинальном матче Уимблдонского турнира 30-летний Джокович в матче с чехом Томашем Бердыхом был вынужден досрочно завершить игру из-за травмы и с тех пор на корте не появлялся. После игры с чехом Джокович признался, что на протяжении последних полутора лет его постоянно беспокоили боли в локте и, похоже, ему пришло время плотно заняться своим здоровьем.
"Все врачи, с которыми я консультировался, все специалисты, которых я посетил в Сербии и во всем мире, согласились, что травма требует покоя. Продолжительный перерыв неизбежен, я сделаю все необходимое, чтобы восстановиться. Мой локоть болит из-за чрезмерных нагрузок, травма беспокоит меня. У моего тела есть свои пределы, и я должен уважать это и быть благодарным за все, чего я достиг", - добавил серб.
"Это нелегкое решение для меня, но я пытаюсь взглянуть на это с позитивной стороны, - сказал бывший лидер рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). - Я хочу еще долго играть в теннис".
В этом сезоне серб провел 40 матчей (32 победы, 8 поражений) и выиграл два турнира ATP. Джокович является 12-кратным победителем турниров серии Большого шлема, бронзовым призером Олимпийских игр 2008 года.