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Российские шпажистки не сумели выйти в полуфинал командного турнира на ЧМ по фехтованию

Спорт
26 июля, 15:42 UTC+3 ТАСС

Россиянки в четвертьфинале уступили команде Польши со счетом 41:45

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ТАСС, 26 июля. Сборная России по фехтованию на шпагах в составе Татьяны Гудковой, Дарьи Мартынюк, Татьяны Андрюшиной и Виолетты Колобовой не сумела выйти в полуфинал командных соревнований на чемпионате мира, который проходит в немецком Лейпциге.

Россиянки в четвертьфинале уступили команде Польши со счетом 41:45. В турнире за пятое-восьмое места представительницы России встретятся со сборной Германии.

Турнир за пятое-восьмое места и финал в данном виде пройдут позднее в среду.

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