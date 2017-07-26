Российские шпажистки не сумели выйти в полуфинал командного турнира на ЧМ по фехтованию

ТАСС, 26 июля. Сборная России по фехтованию на шпагах в составе Татьяны Гудковой, Дарьи Мартынюк, Татьяны Андрюшиной и Виолетты Колобовой не сумела выйти в полуфинал командных соревнований на чемпионате мира, который проходит в немецком Лейпциге.

Россиянки в четвертьфинале уступили команде Польши со счетом 41:45. В турнире за пятое-восьмое места представительницы России встретятся со сборной Германии.

Турнир за пятое-восьмое места и финал в данном виде пройдут позднее в среду.