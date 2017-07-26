Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.07:
$ 59.91
€ 69.68
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Приключения Кубка Стэнли: от Красной площади до Кандагара

Спорт
26 июля, 18:42 UTC+3

27 июля Кубок Стэнли в очередной раз будет представлен в Москве. ТАСС рассказывает о самых интересных обстоятельствах и местах, в которых оказывался главный трофей мирового хоккея

Поделиться
Материал из 1 страницы
1997 год. Игорь Ларионов, Вячеслав Козлов и Вячеслав Фетисов представляют Кубок Стэнли на Красной площади

1997 год. Игорь Ларионов, Вячеслав Козлов и Вячеслав Фетисов представляют Кубок Стэнли на Красной площади

© EPA/Yuri Kadobnov

Каждый обладатель Кубка Стэнли имеет право провести с ним целый день. Традиционно хоккеисты привозят его в родные города, показывают друзьям и родным, но в каждой команде обязательно находится кто-то более затейливый. Кубок Стэнли берут на рыбалку, в стрип-клуб, кормят из чаши детей хлопьями с молоком на завтрак, едят попкорн в кино, спят с ним в одной кровати и даже ходят в душ.

Красная площадь

Первый визит Кубка Стэнли в Россию

Появление Кубка Стэнли в России стало уже традиционным - за 20 лет трофей побывал в Москве, Воскресенске, Архангельске, Тольятти, Екатеринбурге, Челябинске, Екатеринбурге, Магнитогорске и Омске. Второй год подряд трофей в столицу привезет форвард "Питтсбург Пингвинз" Евгений Малкин, к которому на этот раз присоединится тренер команды Сергей Гончар. 

Первый визит Кубка Стэнли в Москву случился в августе 1997 года. Инициатива показать трофей российским болельщикам принадлежала хоккеистам "Детройт Ред Уингз" Игорю Ларионову и Вячеславу Фетисову. Сразу после победы в финале они обратились к главному тренеру команды Скотти Боумэну с просьбой свозить кубок на родину и получили согласие. Кубок Стэнли побывал в разных местах Москвы, но самым запоминающимся стало посещение Красной площади, где к Ларионову и Фетисову присоединился их партнер по команде Вячеслав Козлов. В том составе "Детройта" было еще два российских игрока - Владимир Константинов за пару месяцев до этого попал в автоаварию, которая на всю жизнь приковала его к инвалидной коляске, а Сергей Федоров не прилетел в Москву без каких-либо официальных причин.

Ларионов, Фетисов и Козлов сделали памятные фотографии с кубком на фоне Храма Василия Блаженного и даже хотели наведаться с трофеем к Владимиру Ленину, но в мавзолей хоккеистов не пустили.

Замок Блед в Словении

Кубок Стэнли в древнем замке в Словении

Лучший хоккеист в истории Словении Анже Копитар первый раз выиграл Кубок Стэнли в 2012 году и сразу же повез трофей на родину. Там он вместе с кубком отправился на экскурсию по замку Блед, главной достопримечательности страны. Замок расположен на одноименном озере, и Копитар доставил кубок на деревянной лодке, что выглядело очень стильно. Замку Блед более тысячи лет (первое упоминание зафиксировано в 1011 году), вероятно, что со столь глубокой историей Кубок Стэнли никогда не сталкивался.

Конюшня "Кентукки Дерби"

Сейчас Эдди Ольчик известен как телекомментатор и эксперт в популярной хоккейной видеоигре, а в 90-е он был довольно заметным центрфорвардом. В 1994 года он стал обладателем Кубка Стэнли в составе "Нью-Йорк Рейнджерс" и как большой любитель скачек повез трофей на ипподром. Мероприятие для визита он выбрал весьма престижное - "Кентукки Дерби", которое начали проводить, когда Кубка Стэнли еще не существовало в природе. Чести поужинать из чаши удостоился жеребец с вызывающей кличкой Go For Gin, ставший победителем.

Горячая точка в Афганистане

Кубок Стэнли в Кандагаре

Кубок Стэнли неоднократно бывал не только в воинских частях как часть гуманитарной миссии, так и в самых настоящих горячих точках. Защитник "Каролины Харрикейнс" Глен Уэсли возил трофей в казармы для раненых, а форвард "Чикаго Блэкхокс" Патрик Кейн брал кубок с собой на базу военно-воздушных сил в Ниагара-Фоллз.

В 2007 году Кубок Стэнли возили в Кандагар, где в то время велись боевые действия. Трофей сопровождали 19 бывших игроков разных клубов, включая знаменитого бойца Дэйва "Тигра" Уильямса, и начальник главного штаба канадских вооруженных сил генерал Рик Хиллер. На протяжении нескольких часов, пока кубок находился на базе, все желающие смогли с ним сфотографироваться.

Крещение детей

Ребенок Картера Роуни в Кубке Стэнли

В 1996 году защитник "Колорадо Эвеланш" Сильвен Лефевр использовал Кубок Стэнли как купель для крещения своего ребенка. Через 12 лет нападающий "Детройта" Томас Хольмстрем отвез трофей в родную Швецию, чтобы его двоюрдный брат покрестил дочь.

Вообще младенцы в Кубке Стэнли - это одна из самых трогательных картин в хоккее. Это умилительно, даже когда случаются детские неожиданности, как это было с новорожденной дочерью нападающего "Детройта" Криса Дрэйпера, который в 2008 году пригласил журналистов к себе домой. "Мы хорошо тогда посмеялись", - вспоминал Дрэйпер, даже получивший ряд обвинений в неуважении к трофею.

Одним из символов победы "Питтсбурга" этим летом стала фотография младенца Картера Роуни в чаше, которую завоевал его отец.

 

Олег Кошелев

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
Церемония открытия летнего Европейского юношеского олимпийского фестиваля в Дьере
14
Европейский юношеский олимпийский фестиваль открылся в венгерском Дьере
11
Сдать нормы ГТО, освоить кайт и серфер - в Крыму проходит фестиваль "Extreme Крым - 2017"
12
Участники массовой тренировки по боксу в России установили рекорд Гиннесса
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства
2
ЦБ внес в черный список более 6,5 тыс. российских банкиров
3
Путин примерил российский браслет, измеряющий уровень стресса
4
Самый теплый день этого года и лета зафиксирован в Москве
5
Памятник Ивану Грозному установили на "Аллее правителей" в Москве
6
Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу Улюкаева
7
Андрей Кончаловский: государство не обязано давать огромные деньги на свободное творчество
Темы дня
Новости партнеров
Реклама