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Футболист Лескано перешел из "СКА-Хабаровска" в "Анжи"

Спорт
26 июля, 16:09 UTC+3 ТАСС

О подробностях соглашения аргентинца с клубом из Махачкалы не сообщается

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ТАСС, 26 июля. Аргентинский нападающий Хуан Лескано перешел из "СКА-Хабаровска" в махачкалинский "Анжи". Об этом сообщает пресс-служба хабаровского футбольного клуба.

Отмечается, что "Анжи" готов выкупить трансфер 24-летнего форварда за сумму, прописанную в контракте игрока. "Анжи" сделал официальное предложение "СКА- Хабаровску", а футболист, в свою очередь, дал согласие на переход. О подробностях соглашения аргентинца с клубом из Махачкалы не сообщается.

Лескано выступал за "СКА-Хабаровск" с 2016 года. Всего в составе команды он провел 36 матчей, в которых отметился восемью голами.

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