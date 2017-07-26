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Российские рапиристы не смогли выйти в финал командного турнира на ЧМ по фехтованию

Спорт
26 июля, 16:27 UTC+3

Россияне в полуфинале уступили американцам со счетом 29:45

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Дмитрий Жеребченко (слева)

Дмитрий Жеребченко (слева)

© EPA/SERGEY DOLZHENKO, архив

ТАСС, 26 июля. Сборная России по фехтованию на рапирах в составе Дмитрия Жеребченко, Тимура Арсланова, Тимура Сафина и Дмитрия Ригина не сумела выйти в финал командных соревнований на чемпионате мира, который проходит в немецком Лейпциге.

Россияне в полуфинале уступили американцам со счетом 29:45 и в схватке за бронзу встретятся с проигравшей командой в противостоянии сборных Франции и Италии.

Финал в этом виде пройдет позднее в среду.

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