Российские рапиристы не смогли выйти в финал командного турнира на ЧМ по фехтованию

ТАСС, 26 июля. Сборная России по фехтованию на рапирах в составе Дмитрия Жеребченко, Тимура Арсланова, Тимура Сафина и Дмитрия Ригина не сумела выйти в финал командных соревнований на чемпионате мира, который проходит в немецком Лейпциге.

Россияне в полуфинале уступили американцам со счетом 29:45 и в схватке за бронзу встретятся с проигравшей командой в противостоянии сборных Франции и Италии.

Финал в этом виде пройдет позднее в среду.