Российские рапиристы заняли четвертое место на ЧМ в командных соревнованиях

ТАСС, 26 июля. Мужская сборная России по фехтованию на рапирах в составе Дмитрия Жеребченко, Тимура Арсланова, Тимура Сафина и Дмитрия Ригина заняла четвертое место в командных соревнованиях на чемпионате мира в Лейпциге.

В поединке за третье место россияне уступили сборной Франции со счетом 37:45. Российские рапиристы являются действующими олимпийскими чемпионами в этом виде. В финале Игр-2016 в Рио-де-Жанейро они победили французов.

Российские рапиристы впервые на турнире в Лейпциге остались без медалей. Ранее золото выиграли Инна Дериглазова и Дмитрий Жеребченко в индивидуальных соревнованиях, бронза в активе женской сборной в командном турнире.

Финал в этом виде, в котором встретятся сборные Италии и США, пройдет позднее в среду.