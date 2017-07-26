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Курский "Авангард" и "Спартак-2" сыграли вничью в матче четвертого тура ФНЛ

Спорт
26 июля, 19:58 UTC+3 ТАСС

Встреча завершилась со счетом 1:1

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ТАСС, 26 июля. Курский "Авангард" сыграл вничью с московским "Спартаком-2" со счетом 1:1 в домашнем матче четвертого тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Встреча прошла на стадионе "Трудовые резервы".

В составе хозяев забил Хызыр Аппаев (23-я минута). Ответный гол на счету Сильвануса Нимели (83).

"Спартак-2" опустился на девятое место в таблице, набрав семь очков в четырех матчах. "Авангард" с пятью очками занимает десятую строчку.

В следующем туре 30 июля "Авангард" на выезде сыграет с "Томью". "Спартак-2" на своем поле 1 августа примет калининградскую "Балтику".

Результаты других матчей среды:

"Енисей" (Красноярск) - "Оренбург" - 2:0

"Динамо" (Санкт-Петербург) - "Ротор" (Волгоград) - 0:3

"Волгарь" (Астрахань) - "Луч-Энергия" (Владивосток) - 2:0

"Зенит-2" (Санкт-Петербург) - "Сибирь" (Новосибирск) - 2:1

"Крылья Советов" (Самара) - "Томь" (Томск) - 0:1

"Олимпиец" (Нижний Новгород) - "Химки" - 1:0.

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