Курский "Авангард" и "Спартак-2" сыграли вничью в матче четвертого тура ФНЛ

ФРС оставила базовую процентную ставку на прежнем уровнеЭкономика и бизнес 26 июля, 21:06
Итальянец Детти стал чемпионом мира в плавании на 800 метров вольным стилемСпорт 26 июля, 20:26
Путин подписал закон о ратификации протокола о размещении авиагруппы РФ в СирииПолитика 26 июля, 20:02
Тимошенко: лишение Саакашвили гражданства приблизило Украину на шаг к диктатуреМеждународная панорама 26 июля, 19:49
Американские ученые изобрели детектор эмоцийСоциальная ответственность 26 июля, 19:45
Российско-финляндские экономические отношения. ДосьеБиографии и справки 26 июля, 19:36
Британец Пити стал чемпионом мира в плавании на 50 м брассомСпорт 26 июля, 19:34
"Иркут" планирует начать серийное производство МС-21 в конце 2017 годаЭкономика и бизнес 26 июля, 19:30
Мамедов: российским саблисткам после ЧМ надо "менять репертуар"Спорт 26 июля, 19:30
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАСС, 26 июля. Курский "Авангард" сыграл вничью с московским "Спартаком-2" со счетом 1:1 в домашнем матче четвертого тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Встреча прошла на стадионе "Трудовые резервы".
В составе хозяев забил Хызыр Аппаев (23-я минута). Ответный гол на счету Сильвануса Нимели (83).
"Спартак-2" опустился на девятое место в таблице, набрав семь очков в четырех матчах. "Авангард" с пятью очками занимает десятую строчку.
В следующем туре 30 июля "Авангард" на выезде сыграет с "Томью". "Спартак-2" на своем поле 1 августа примет калининградскую "Балтику".
Результаты других матчей среды:
"Енисей" (Красноярск) - "Оренбург" - 2:0
"Динамо" (Санкт-Петербург) - "Ротор" (Волгоград) - 0:3
"Волгарь" (Астрахань) - "Луч-Энергия" (Владивосток) - 2:0
"Зенит-2" (Санкт-Петербург) - "Сибирь" (Новосибирск) - 2:1
"Крылья Советов" (Самара) - "Томь" (Томск) - 0:1
"Олимпиец" (Нижний Новгород) - "Химки" - 1:0.