Итальянские рапиристы одержали победу в командном первенстве на чемпионате мира

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ТАСС, 26 июля. Мужская сборная Италии по фехтованию на рапирах завоевала золото в командном турнире на чемпионате мира, который завершился в Лейпциге.
В финале итальянцы со счетом 45:41 одержали победу над американцами. Россияне заняли четвертое место, уступив французам в поединке за бронзовые медали (37:45).
В командном первенстве шпажисток чемпионками стали эстонки. В финале они победили сборную Китая - 45:33. В поединке за третье место команда Польши была сильнее фехтовальщик из Южной Кореи (33:28). Россиянки стали восьмыми.