Прокофьева: российские ватерполистки сыграли достойно с американками в полуфинале ЧМ

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БУДАПЕШТ, 26 июля. /ТАСС/. Ватерполистки сборной России сыграли достойно с командой США в полуфинальном матче чемпионата мира в Будапеште. Об этом после игры журналистам заявила капитан сборной России по водному поло Екатерина Прокофьева.
Женская сборная России по водному поло уступила команде США со счетом 9:14. В финале американки сыграют с победительницами другого полуфинала, в котором встречаются канадки и испанки. Россиянки в матче за бронзу сыграют с проигравшей командой.
"Во втором периоде мы уступили со счетом 1:6 и уже не смогли догнать. Я бы не сказала, что мы в чем-то были слабее команды США. Несмотря на счет, нам удалось сыграть достойно", - считает Прокофьева.
Второй тренер сборной Андрей Белофастов отметил, что именно результат второго периода стал определяющим в матче. "Блочная системы защиты провалилась, с одним-двумя блоками за игру было очень сложно. Но команда смотрелась достойно", - отметил он.
"Мы сегодня хотели сотворить чудо, но не получилось. Выход в полуфинал - это достойный результат, мы продолжаем бороться за медали", - добавил тренер.
Финал и игра за третье место пройдут 28 июля.