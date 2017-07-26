Футболистки сборной Австрии победили команду Исландии и вышли в плей-офф чемпионата Европы

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ТАСС, 26 июля. Женская сборная Австрии по футболу одержала победу над командой Исландии со счетом 3:0 в матче третьего тура группового этапа чемпионата Европы и вышла в плей-офф турнира, который проходит в Нидерландах.
Мячи забили Сара Задразил (36-я и 44-я минуты) и Штефани Энзингер (90). В другом матче группы С сборные Франции и Швейцарии сыграли вничью - 1:1.
Австрийки с семью очками заняли первое место в группе, команда Франции стала второй (5), на третьем месте расположились швейцарки (4), замкнула таблицу сборная Исландии (0). Команды Австрии и Франции вышли в четвертьфинал, где встретятся со второй и первой командой из группы D соответственно. Заключительные матчи в ней состоятся в четверг.
Чемпионаты Европы по футболу среди женских команд проводятся с 1991 года, с 1969-го проходили неофициальные турниры. Семь раз чемпионками Европы становились немки, лишь однажды, в 1993 году, титул удалось завоевать норвежской сборной.