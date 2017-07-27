"Краснодар" начинает футбольный еврокубковый сезон матчем с датским "Люнгбю"

КРАСНОДАР, 27 июля. /ТАСС/. "Краснодар" сыграет в четверг с датским "Люнгбю" в первом матче третьего квалификационного раунда футбольной Лиги Европы. Кубанский клуб начинает четвертый подряд сезон в Лиге Европы.

"Краснодар" снова начинает выступление во втором по значимости еврокубковом турнире. Результаты "быков" в чемпионате России пока не позволяют команде рассчитывать на место в Лиге чемпионов, однако в Лиге Европы "Краснодар" поступательно улучшает свои показатели, добравшись в прошлом сезоне до 1/8 финала. Чтобы пробиться в групповой турнир Лиги Европы, "Краснодару" необходимо пройти два квалификационных раунда.

Кубанский клуб успешно начал новый сезон, одержав две победы в чемпионате России. В матчах с "Рубином" (2:1) и "Тосно" (2:0) футболисты "Краснодара" показали содержательный футбол в нападении и забивали мячи после красивых комбинаций, несмотря на серьезные проблемы с атакующими футболистами. Травмированы лучший бомбардир команды Федор Смолов и полузащитник Павел Мамаев, уже в новом сезоне получили повреждения Шарль Каборе, Юрий Газинский и автор дубля в стартовом матче с "Рубином" Рикардо Лаборде.

Главный тренер "Краснодара" Игорь Шалимов отметил, что не ожидает от предстоящей встречи "легкой прогулки". По его словам, на поле выйдет самый боевой состав. Хотя "Краснодару" в ближайший понедельник предстоит один из ключевых матчей чемпионата - подопечные Шалимова в Москве сыграют со "Спартаком".

Чемпионство 25 лет назад

"Люнгбю" в нынешней Лиге Европы преодолел уже две стадии, победив валлийский "Бангор Сити" и словацкий "Слован". В четырех сыгранных матчах датчане пропустили всего один мяч - на последней минуте ответной встречи с братиславским клубом, когда ничто уже не могло помешать "Люнгбю" пройти в следующий раунд.

Представляющий северный пригород Копенгагена клуб в 1983 и 1992 годах выигрывал чемпионат Дании, однако затем его ждало банкротство и даже выступление во второй датской лиге. В 2016 году "Люнгбю" вернулся в элиту, где сразу же занял третье место, спустя 17 лет пробившись в еврокубки. В 2000 году "Люнгбю" выступал в Кубке УЕФА, покинув турнир после матчей с московским "Локомотивом" (1:2, 0:3).

"Люнгбю" также провел два матча на старте национального чемпионата, со счетом 2:1 победив "Силькеборг", а в прошлое воскресенье с разгромным счетом уступив в гостях "Хорсенсу" (1:4).

Матч Лиги Европы пройдет на стадионе "Краснодар", начало - 20:00 мск. Главный арбитр - Христос Николаидес из Кипра. Ответная игра состоится в Люнгбю 3 августа.

В четверг состоится также встреча третьего раунда Лиги Европы между израильским клубом "Бней Иегуда" и "Зенитом" из Санкт-Петербурга.