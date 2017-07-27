Гол Неймара принес "Барселоне" победу над МЮ в матче Международного кубка чемпионов

ТАСС, 27 июля. Испанская "Барселона" обыграла английский "Манчестер Юнайтед" со счетом 1:0 в матче Международного кубка чемпионов. Встреча прошла в США.

Единственный гол в матче на 31-й минуте забил бразильский нападающий Неймар.

Международный кубок чемпионов проводится в пятый раз. В турнире также принимают участие английские "Тоттенхэм", "Манчестер Сити", "Челси" и "Арсенал", испанский "Реал", итальянские "Рома", "Ювентус", "Милан" и "Интер", немецкие "Бавария" и "Боруссия", французский "Лион". Матчи проходят в США, Китае и Сингапуре.

Команды борются за первенство в символической турнирной таблице. Если основное время матча заканчивается вничью, победитель определяется в серии пенальти, выигравшая команда получает два очка, проигравшая - одно.