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Кемеровский штангист Вагайцев стал победителем Спартакиады в весовой категории до 94 кг

Спорт
27 июля, 9:00 UTC+3

Второе место занял москвич Магомет Хаппаев, третье - Юрий Артамонов из Краснодарского края

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ТАСС, 27 июля. Кемеровский тяжелоатлет Даниил Вагайцев стал победителем восьмой летней Спартакиады учащихся России в весовой категории до 94 кг. Об этом сообщает пресс-служба соревнований.

Второе место занял москвич Магомет Хаппаев. Третьим стал представитель Краснодарского края Юрий Артамонов.

Соревнования по тяжелой атлетике в рамках восьмой летней Спартакиады учащихся России проходят в Белгороде.

Спартакиада является комплексным спортивным мероприятием и проводится в целях развития и популяризации спорта в Российской Федерации, а также повышения уровня физической подготовленности и мастерства спортивного резерва России по базовым олимпийским видам спорта, самбо и шахматам. Актуальность национальных комплексных соревнований подчеркнул Владимир Путин на прошедшем в мае 2017 года заседании Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта. Финальные соревнования восьмой летней Спартакиады учащихся России проходят в 11 регионах страны и завершатся 15 августа.

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