Кемеровский штангист Вагайцев стал победителем Спартакиады в весовой категории до 94 кг

Судьи Вилков, Иванов и Федотов допущены к работе на матчах РФПЛ в сезоне-2017/18Спорт 27 июля, 9:24
СК завершил расследование дела в отношении экс-губернатора Кировской области БелыхПроисшествия 27 июля, 9:18
Белоярская АЭС вывела энергоблок БН-600 на номинальную мощность после неисправностиНовости Урала 27 июля, 9:07
Ринг-анонсер Майкл Баффер заявил, что не планирует завершать карьеруСпорт 27 июля, 9:06
Площадь лесных пожаров в Сибири возросла за сутки на 3,3 тыс. гаСибирь 27 июля, 8:58
Расследование дела о крушении вертолета на Телецком озере приостановленоСибирь 27 июля, 8:47
"Манчестер Сити" разгромил "Реал" в матче Международного кубка чемпионовСпорт 27 июля, 8:35
Саакашвили заявил, что не станет беженцем и будет бороться за возвращение на УкраинуМеждународная панорама 27 июля, 8:24
Власти Приморья подтвердили следственные действия в отношении вице-губернатора ВишняковаПроисшествия 27 июля, 8:21
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАСС, 27 июля. Кемеровский тяжелоатлет Даниил Вагайцев стал победителем восьмой летней Спартакиады учащихся России в весовой категории до 94 кг. Об этом сообщает пресс-служба соревнований.
Второе место занял москвич Магомет Хаппаев. Третьим стал представитель Краснодарского края Юрий Артамонов.
Соревнования по тяжелой атлетике в рамках восьмой летней Спартакиады учащихся России проходят в Белгороде.
Спартакиада является комплексным спортивным мероприятием и проводится в целях развития и популяризации спорта в Российской Федерации, а также повышения уровня физической подготовленности и мастерства спортивного резерва России по базовым олимпийским видам спорта, самбо и шахматам. Актуальность национальных комплексных соревнований подчеркнул Владимир Путин на прошедшем в мае 2017 года заседании Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта. Финальные соревнования восьмой летней Спартакиады учащихся России проходят в 11 регионах страны и завершатся 15 августа.