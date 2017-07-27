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Шарапова считает ошибкой участие в трех турнирах за месяц после возвращения

Спорт
27 июля, 10:25 UTC+3 ТАСС

Российская теннисистка после 15-месячной дисквалификации сыграла на турнирах в Штутгарте, Мадриде и Риме

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Мария Шарапова

Мария Шарапова

© EPA/RONALD WITTEK

ТАСС, 27 июля. Российская теннисистка Мария Шарапова считает, что допустила ошибку, решив принять участие в трех турнирах подряд после 15-месячной дисквалификации за употребление допинга. Об этом она написала в своей колонке для The Players Tribune.

"Открытый чемпионат Италии был моим третьим турниром после дисквалификации, и я начала чувствовать, что ко мне медленно возвращается моя уверенность, - отметила Шарапова. - В ретроспективе можно сказать, что было ошибкой участвовать в трех турнирах подряд, после того, как 15 месяцев не играл вообще. Я была так взволнована своим возвращением, это, как не спать всю ночь, веселиться и не хотеть, чтобы эта ночь закончилась. Я чувствовала почти то же самое, играя в трех турнирах подряд, как будто мое тело смогло бы поддерживать мой азарт".

Шарапова весной возобновила выступления после 15-месячной дисквалификации за нарушение антидопинговых правил. В апреле она дошла до полуфинала турнира в Штутгарте, на следующем турнире - в Мадриде - россиянка потерпела поражение во втором круге. В середине мая Шарапова играла в Риме, где дошла до второго круга, но снялась с турнира из-за травмы бедра.

В середине июня стало известно, что организаторы турнира Женской теннисной ассоциации в американском Стэнфорде (призовой фонд - около $800 тыс.) предоставили wild card россиянке. Турнир состоится с 31 июля по 6 августа на кортах кампуса Стэнфордского университета (США, штат Калифорния). Кроме того, она получила wild card для участия на турнире ВТА в Торонто (5-13 августа). Также Шарапова сыграет на турнире в китайском Тяньцзине (9-15 октября).

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