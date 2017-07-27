Россиянка Насретдинова не смогла выйти в полуфинал ЧМ в плавании на 100 м вольным стилем

БУДАПЕШТ, 27 июля. /ТАСС/. Российская пловчиха Розалия Насретдинова не квалифицировалась в полуфинал на дистанции 100 м вольным стилем на чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в Будапеште.

Насретдинова показала общее 32-е время - 56,34 секунды. С первым результатом в полуфинал вышла шведка Сара Шестрем (53,01).

Полуфинал в этом виде программы пройдет позднее в четверг.

Чемпионат мира по водным видам спорта завершится 30 июля.