Малкин надеется, что победа в Кубке Стэнли у Овечкина еще впереди

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МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Нападающему клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон" Александру Овечкину немного не хватает до победы в Кубке Стэнли, но этот трофей у него еще впереди. Такое мнение журналистам высказал форвард клуба НХЛ "Питтсбург" Евгений Малкин.
В минувшем сезоне "Питтсбург" стал обладателем Кубка Стэнли второй год подряд, обыграв в финале "Нэшвилл" со счетом 4-2 в серии. Малкин стал трехкратным обладателем трофея, а также лучшим бомбардиром плей-офф НХЛ, набрав 28 очков (10 шайб + 18 передач). Овечкин в составе "Вашингтона" победителем розыгрыша Кубка Стэнли не становился ни разу.
"Конечно, Овечкин хочет выиграть Кубок Стэнли, я думаю, что у него еще все впереди. У "Вашингтона" великолепная команда, им всегда не хватает какой-то мелочи, но это спорт. Мне чуть больше везло, чем Александру, но он остается великим игроком, который выиграл много индивидуальных трофеев и чемпионатов мира. Я желаю ему завоевать Кубок Стэнли", - заявил Малкин.