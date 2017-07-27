Женская сборная России по плаванию вышла в финал ЧМ в эстафете 4x200 м вольным стилем

БУДАПЕШТ, 27 июля. /ТАСС/. Женская сборная России по плаванию в составе Дарьи Устиновой, Виктории Андреевой, Анастасии Гуженковой, Арины Опенышевой квалифицировалась в финал чемпионата мира в эстафете 4x200 м вольным стилем. Чемпионат мира по водным видам спорта проходит в Будапеште.

Россиянки показали шестое время - 7 минут 55,67 секунды. С первого места в финал вышла сборная Китая - 7.51,75.

Финал в этом виде программы состоится 28 июля.

Чемпионат мира по водным видам спорта завершится 30 июля.