Москвич Маилков стал победителем Спартакиады в стрельбе из малокалиберной винтовки

ТАСС, 27 июля. Представитель Московской области Роман Маилков стал победителем восьмой летней Спартакиады в стрельбе из малокалибирной винтовки в упражнении МВ-9 из положения лежа. Об этом сообщает пресс-служба соревнований.

Победитель заработал 246,3 очка. Второе место занял представитель Удмуртии Евстафий Телегин (243,8). Третьим стал также удмуртский спортсмен Антон Товарнов (220,3).

Соревнования по стрельбе в рамках восьмой летней Спартакиады учащихся России проходят в Краснодаре.

Спартакиада является комплексным спортивным мероприятием и проводится в целях развития и популяризации спорта в Российской Федерации, а также повышения уровня физической подготовленности и мастерства спортивного резерва России по базовым олимпийским видам спорта, самбо и шахматам. Актуальность национальных комплексных соревнований подчеркнул Владимир Путин на прошедшем в мае 2017 года заседании Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта. Финальные соревнования восьмой летней Спартакиады учащихся России проходят в 11 регионах страны и завершатся 15 августа.