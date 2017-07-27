Деревягина стала победительницей Спартакиады в стрельбе из пневматической винтовки

ТАСС, 27 июля. Анастасия Деревягина из Бурятии стала победительницей восьмой летней Спартакиады учащихся России в стрельбе из пневматической винтовки в упражнении ВП-4 из положения стоя. Об этом сообщает пресс-служба соревнований.

Победительница заработала 257,8 очков. Второе место заняла подмосковная спортсменка Мария Фадеева (256,1). Третьей стала Маргарита Григорьян из Санкт-Петербурга (225,1).

Соревнования по стрельбе в рамках восьмой летней Спартакиады учащихся России проходят в Краснодаре.

Спартакиада является комплексным спортивным мероприятием и проводится в целях развития и популяризации спорта в Российской Федерации, а также повышения уровня физической подготовленности и мастерства спортивного резерва России по базовым олимпийским видам спорта, самбо и шахматам. Актуальность национальных комплексных соревнований подчеркнул Владимир Путин на прошедшем в мае 2017 года заседании Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта. Финальные соревнования восьмой летней Спартакиады учащихся России проходят в 11 регионах страны и завершатся 15 августа.