Клуб НХЛ "Монреаль" объявил, что не будет продлевать контракт с Марковым

ТАСС, 27 июля. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Монреаль" не будет подписывать новый контракт с российским защитником Андреем Марковым. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Ранее сообщалось, что россиянин рассчитывал на новый двухлетний контракт с "Монреалем" на общую сумму в $12 млн, но затем генменеджер канадского клуба Марк Бержевен заявил, что вряд ли сможет удовлетворить финансовые требования защитника.

38-летний Марков по завершении сезона-2016/17 стал неограниченно свободным агентом. Всю свою карьеру в НХЛ (с 2000 года) он провел в "Монреале" и сыграл в 990 матчах в регулярных сезонах, набрав в них 572 очка (119 шайб + 453 передачи).