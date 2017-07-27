Клуб НХЛ "Монреаль" объявил, что не будет продлевать контракт с Марковым

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ТАСС, 27 июля. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Монреаль" не будет подписывать новый контракт с российским защитником Андреем Марковым. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Ранее сообщалось, что россиянин рассчитывал на новый двухлетний контракт с "Монреалем" на общую сумму в $12 млн, но затем генменеджер канадского клуба Марк Бержевен заявил, что вряд ли сможет удовлетворить финансовые требования защитника.
38-летний Марков по завершении сезона-2016/17 стал неограниченно свободным агентом. Всю свою карьеру в НХЛ (с 2000 года) он провел в "Монреале" и сыграл в 990 матчах в регулярных сезонах, набрав в них 572 очка (119 шайб + 453 передачи).