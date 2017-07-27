Команда "Формулы-1" "Заубер" и "Хонда" отказались от сотрудничества в поставке моторов

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ТАСС, 27 июля. Швейцарская команда чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" "Заубер" и японская компания "Хонда" отказались от сотрудничества в поставке моторов, которое должно было начаться со следующего года. Об этом сообщается на официальном сайте команды.
В апреле было заключено соглашение о поставке "Хондой" моторов "Зауберу", начиная с 2018 года. Отмечается, что "Заубер" в ближайшее время назовет нового поставщика.
"Очень жаль, что мы должны прекратить запланированное сотрудничество с "Хондой" на этом этапе, - сказал руководитель "Заубера" Фредерик Вассер. - Однако это решение было принято по стратегическим причинам и с наилучшими намерениями для команды "Заубер". Мы хотели бы поблагодарить "Хонду" за сотрудничество и пожелать им всего наилучшего в "Формуле-1".
В прошлом сезоне "Заубер" занял предпоследнее, 10-е место в Кубке конструкторов. В этом году швейцарская команда после 10 гонок идет на девятой позиции. Также "Хонда" с 2015 года поставляет моторы другой команде "Формулы-1" "Макларен", которая в текущем сезоне идет последней в Кубке конструкторов.