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Мутко: уголовная ответственность за допинг может быть применена в любой момент

Спорт
27 июля, 18:08 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, июля. /ТАСС

Закон, вводящий уголовную ответственность за склонение спортсменов к употреблению допинга, был принят в ноябре прошлого года

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Виталий Мутко

Виталий Мутко

© Виталий Невар/ТАСС

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Уголовная ответственность за нарушение антидопингового законодательства может быть применена в любой момент. Об этом журналистам заявил вице-премьер РФ Виталий Мутко.

Закон, вводящий уголовную ответственность за склонение спортсменов к употреблению допинга, был принят в ноябре прошлого года.

"В этом году у нас три случая, в прошлом было 11. Никто никого не прикрывает. У нас есть уголовная ответственность. Пока она не применялась, но может быть применена в любой момент", - сказал Мутко.

"Мы сделали серьезные выводы, исходя из того, что говорили в WADA [Всемирном антидопинговом агентстве]. Мы создали новую серьезную антидопинговую систему. Два года работаем по требованиям WADA, проделана колоссальная работа, поменяли устав и другие важные моменты", - добавил он.

Согласно закону, склонение спортсмена тренером, врачом или другим специалистом к использованию запрещенных субстанций или методов будет наказываться штрафом в размере до 300 тысяч рублей с лишением права занимать определенные должности на срок до 3 лет. Судья сможет также назначить наказание в виде ограничения свободы на срок до одного года.

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