Американский пловец Дрессел стал чемпионом мира на дистанции 100 м вольным стилем

БУДАПЕШТ, 27 июля. /ТАСС/. Американский пловец Калеб Дрессел занял первое место на дистанции 100 метров вольным стилем на чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в Будапеште.

Спортсмен показал результат 47,17 секунды. Второе место занял еще один представитель США Натан Эдриан (47,87), третьим финишировал француз Мехди Метелла (47,89).

Чемпионат мира завершится 30 июля.