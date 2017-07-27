Бразильянка Медейрос стала чемпионкой мира в плавании на дистанции 50 м на спине

БУДАПЕШТ, 27 июля. /ТАСС/. Бразильянка Этьен Медейрос заняла первое место в плавании на дистанции 50 метров на спине на чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в Будапеште.

Спортсменка показала результат 27,14 секунды. Второе место заняла китаянка Фу Юаньхой (27,15), третьей финишировала Александра Герасименя из Белоруссии (27,23).

Чемпионат мира завершится 30 июля.