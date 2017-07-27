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Женская сборная США завоевала золото ЧМ в эстафете 4х200 м кролем

Спорт
27 июля, 20:36 UTC+3 БУДАПЕШТ БУДАПЕШТ 27, июля. /ТАСС

Сборная России в составе Вероники Поповой, Виктории Андреевой, Дарьи Устиновой и Арины Опенышевой показала четвертый результат

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© AP Photo/Michael Sohn

БУДАПЕШТ, 27 июля. /ТАСС/. Женская сборная США по плаванию заняла первое место в эстафете 4х200 метров вольным стилем на чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в Будапеште. Спортсменки показали результат 7 минут 43,39 секунды.

Вторыми финишировали китаянки (7.44,96), третьими - представительницы Австралии (7.48,51).

Сборная России в составе Вероники Поповой, Виктории Андреевой, Дарьи Устиновой и Арины Опенышевой показала четвертый результат (7.48,59).

Чемпионат мира завершится 30 июля.

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