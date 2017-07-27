Женская сборная США завоевала золото ЧМ в эстафете 4х200 м кролем

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БУДАПЕШТ, 27 июля. /ТАСС/. Женская сборная США по плаванию заняла первое место в эстафете 4х200 метров вольным стилем на чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в Будапеште. Спортсменки показали результат 7 минут 43,39 секунды.
Вторыми финишировали китаянки (7.44,96), третьими - представительницы Австралии (7.48,51).
Сборная России в составе Вероники Поповой, Виктории Андреевой, Дарьи Устиновой и Арины Опенышевой показала четвертый результат (7.48,59).
Чемпионат мира завершится 30 июля.