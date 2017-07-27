"Краснодар" победил датский "Люнгбю" в матче квалификации Лиги Европы

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КРАСНОДАР, 27 июля. /ТАСС/. Российский футбольный клуб "Краснодар" на своем поле обыграл датский "Люнгбю" со счетом 2:1 в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы.
В составе хозяев голы забили Виктор Классон (67-я минута) и Магомед-Шапи Сулейманов (90), у гостей отличился Йеппе Кьяер (64).
Результаты других матчей:
"Млада-Болеслав" (Чехия) - "Скендербеу" (Албания) - 2:1
"Олимпик" (Украина) - ПАОК (Греция) - 1:1
"Тракай" (Литва) - "Шкендия" (Македония) - 2:1
"Маккаби" (Тель-Авив, Израиль) - "Паниониос" (Греция) - 1:0.
Ответные матчи пройдут 3 августа.