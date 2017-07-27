Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 28.07:
$ 59.41
€ 69.64
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

"Краснодар" победил датский "Люнгбю" в матче квалификации Лиги Европы

Спорт
27 июля, 21:53 UTC+3 КРАСНОДАР КРАСНОДАР 27, июля. /ТАСС

Встреча завершилась со счетом 2:1, победный гол в компенсированное время забил Магомед-Шапи Сулейманов

Поделиться
Материал из 1 страницы
Эпизод матча "Краснодар" - "Люнгбю"

Эпизод матча "Краснодар" - "Люнгбю"

© Виталий Тимкив/ТАСС

КРАСНОДАР, 27 июля. /ТАСС/. Российский футбольный клуб "Краснодар" на своем поле обыграл датский "Люнгбю" со счетом 2:1 в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы.

В составе хозяев голы забили Виктор Классон (67-я минута) и Магомед-Шапи Сулейманов (90), у гостей отличился Йеппе Кьяер (64).

Результаты других матчей:

"Млада-Болеслав" (Чехия) - "Скендербеу" (Албания) - 2:1

"Олимпик" (Украина) - ПАОК (Греция) - 1:1

"Тракай" (Литва) - "Шкендия" (Македония) - 2:1

"Маккаби" (Тель-Авив, Израиль) - "Паниониос" (Греция) - 1:0.

Ответные матчи пройдут 3 августа.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
15
Спорткомплекс "Евпатий Коловрат": как в Спасске-Рязанском растят будущих чемпионов
Церемония открытия летнего Европейского юношеского олимпийского фестиваля в Дьере
14
Европейский юношеский олимпийский фестиваль открылся в венгерском Дьере
11
Сдать нормы ГТО, освоить кайт и серфер - в Крыму проходит фестиваль "Extreme Крым - 2017"
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Абхазии разбился легкомоторный самолет с тремя россиянами
2
Почему вредно пропивать курс антибиотиков до конца
3
КРЭТ: мы будем выжигать "глаза" ракетам, которые на нас "смотрят"
4
Качиньский назвал позицию РФ по памятникам Красной армии в Польше "торжеством лицемерия"
5
СМИ: Саакашвили заявил, что в хочет в ближайшее время в корне изменить ситуацию на Украине
6
СМИ: Нетаньяху впервые заявил о готовности пойти на обмен территориями с Палестиной
7
"Зенит" обыграл израильский клуб "Бней Иегуда" в матче квалификации Лиги Европы
Темы дня
Новости партнеров
Реклама