Россияне выиграли четыре золотые медали в четвертый день юношеского олимпийского фестиваля

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ТАСС, 27 июля. Сборная России завоевала четыре золотые, три серебряные и две бронзовые медали в четвертый соревновательный день Европейского юношеского олимпийского фестиваля в венгерском Дьере.
Полина Невмовенко одержала победу в плавании на 50 метров вольным стилем, Анастасия Макарова - на дистанции 100 метров брассом. Андрей Минаков, Арсений Чивилев, Елизавета Рындых и Невмовенко стали первыми в смешанной эстафете 4х100 вольным стилем. Данил Зайцев стал вторым в заплыве на 400 метров комплексным плаванием.
Дзюдоист Мансур Лорсанов завоевал золотую медаль в весовой категории до 81 кг, Даниил Матвеев - серебро в весе до 73 кг. Велогонщики Влас Шичкин и Вячеслав Полозов заняли второе и третье место соответственно в шоссейной гонке. Легкоатлетка Виолетта Игнатьева стала третьей в метании диска.
В общекомандном зачете лидирует сборная России, в активе которой 16 золотых, шесть серебряных и семь бронзовых медалей. Второй идет команда Венгрии (7-10-9), третьей - сборная Нидерландов (6-5-1).
Европейский юношеский олимпийский фестиваль завершится 29 июля.