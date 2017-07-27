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Венгерские ватерполисты вышли в финал чемпионата мира

Спорт
27 июля, 23:05 UTC+3 БУДАПЕШТ

Соперник по финалу определится в матче Сербия - Хорватия

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Фрагмент матча Венгрия - Греция

Фрагмент матча Венгрия - Греция

© EPA/Balazs Czagany

БУДАПЕШТ, 27 июля. Мужская сборная Венгрии по водному поло одержала победу над командой Греции в полуфинале чемпионата мира по водным видам спорта, который проходит в Будапеште.

Встреча завершилась со счетом 7:5 в пользу венгров. В финале они встретятся с победителем матча между командами Сербии и Хорватии, который пройдет позднее в четверг. Финальная встреча состоится 29 июля.

Чемпионат мира завершится 30 июля.

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