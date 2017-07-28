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Хорватские ватерполисты вышли в финал чемпионата мира

Спорт
28 июля, 0:49 UTC+3

В решающем матче они встретятся с венграми

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БУДАПЕШТ, 28 июля. Мужская сборная Хорватии по водному поло одержала победу над командой Сербии в полуфинале чемпионата мира по водным видам спорта, который проходит в Будапеште.

Встреча завершилась со счетом 12:11 в пользу хорватов. В финале они встретятся с командой Венгрии, которая ранее обыграла сборную Греции - 7:5. Финальная встреча состоится 29 июля.

Чемпионат мира завершится 30 июля.

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