Хорватские ватерполисты вышли в финал чемпионата мира

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БУДАПЕШТ, 28 июля. Мужская сборная Хорватии по водному поло одержала победу над командой Сербии в полуфинале чемпионата мира по водным видам спорта, который проходит в Будапеште.
Встреча завершилась со счетом 12:11 в пользу хорватов. В финале они встретятся с командой Венгрии, которая ранее обыграла сборную Греции - 7:5. Финальная встреча состоится 29 июля.
Чемпионат мира завершится 30 июля.