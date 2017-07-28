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Россиянин Морозов вышел в полуфинал ЧМ в плавании на 50 м вольным стилем

Спорт
28 июля, 11:04 UTC+3 БУДАПЕШТ БУДАПЕШТ 28, июля. /ТАСС

Евгений Седов не смог пробиться в следующий раунд

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БУДАПЕШТ, 28 июля. /ТАСС/. Россиянин Владимир Морозов квалифицировался в полуфинал на дистанции 50 метров вольным стилем на чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в Будапеште.

Морозов в своем заплыве финишировал вторым и показал четвертое общее время - 21,72 секунды. Евгений Седов не смог пробиться в следующий раунд, став шестым в своем заплыве и 17-м в итоговом протоколе со временем 22,20 секунды. В полуфиналы выходят 16 пловцов, показавших лучшее время.

С лучшим временем в полуфинал вышел бразилец Бруно Фратус (21,51). Американец Калеб Дрессел квалифицировался со вторым результатом (21,61), грек Кристиан Голомеев - с третьим (21,69).

Полуфиналы в плавании вольным стилем на 50 метров среди мужчин пройдут позднее в пятницу, финал - в субботу.

Чемпионат мира по водным видам спорта завершится 30 июля.

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